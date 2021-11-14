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قتلى وجرحى في انفجار حافلة في العاصمة الأفغانية كابول

قال مسؤول من حركة "طالبان" وسكان محليون إنّ قنبلة مغناطيسية كانت مثبتة في حافلة صغيرة انفجرت، اليوم السبت، في منطقة ذات غالبية سكانية من أقلية الهزارة، في العاصمة الأفغانية كابول.

وذكر مسؤول "طالبان"، الذي رفض ذكر اسمه، أنّ 6 أشخاص قتلوا في حين أصيب ما لا يقل عن 7 جراء الانفجار الذي وقع في منطقة داشت برشي في غرب كابول. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن طبيب، أمس الجمعة، أنّ 3 أشخاص قتلوا وأصيب 15 على الأقل، في انفجار بمسجد في ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن سلسلة اعتداءات دامية، خلال الأسابيع الماضية. واقتحم مقاتلون من التنظيم، الشهر الجاري، مستشفى كابول الوطني العسكري، وقتلوا 19 شخصاً على الأقل، وأصابوا أكثر من 50 بجروح.

ولقي أكثر من 120 شخصاً حتفهم في هجمات نفَّذها التنظيم، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استهدفت مسجدين يتردد إليهما أفراد أقلية الهزارة.