قتلى في عملية طعن داخل كنيسة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

على وقع التوتر الداخلي الذي يخيم على الولايات المتحدة أعلنت شرطة مدينة سان خوسيه الأمريكية اليوم الإثنين عن مصرع شخصين جراء عملية طعن، في كنيسة بكاليفورنيا، وإصابة عدة أشخاص بجروح خطيرة.



وأشارت الشرطة الأمريكية عبر صفحتها على موقع “تويتر” إلى أن ضباطاً توجهوا إلى كنيسة غريس المعمدانية في وسط المدينة، بعد تلقيهم بلاغاً بشأن حادث طعن، مؤكدة أنه لم يكن هناك قداس وقت الطعن، إنما كان يوجد مشردون دخلوها بسبب البرد.



كما أكد عمدة المدينة، سام ليكاردو، الذي نشر تغريدة أعرب فيها عن حزنه وتضامنه مع أهالي الضحايا، أنه تم القبض على مشتبه به ومن ثم حذفها.



وبالتوازي مع ذلك أعلنت الشرطة في مدينة وواتوس في ولاية ويسكونسن الأمريكية، اعتقال صبي عمره 15 عاماً، على صلة بإطلاق نار وقع في مركز تجاري في وقت سابق.



وقالت الشرطة: “نعلن عن اعتقال شاب من أصل إسباني على خلفية إطلاق النار في ماي فير مول”.



وأضافت: “تم العثور في مكان الاعتقال على الأسلحة النارية التي قد تكون استخدمت في الحادث”.



وأعلنت الشرطة في وقت سابق، أن ثمانية أشخاص أصيبوا نتيجة إطلاق نار في مركز تجاري في ولاية ويسكونسن، مشيرة إلى أن الجاني لاذ بالفرار.



وأضافت أن هذا “العمل العنيف” لم يكن مصادفة، بل هو اشتباك بين جماعتين.



وأعلنت الشرطة الأمريكية أمس الأحد عن مقتل شخصين جراء إطلاق نار وقع في مدينة بيلفيو بولاية نبراسكا، وتشهد الولايات المتحدة حالة من الانقسام الداخلي بسبب سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتخبطات الأخيرة التي حصلت في الولايات المتحدة خلال الانتخابات الرئاسية.