فيسبوك تختبر ميزة جديدة تساعدك للتعرف على جيرانك

تختبر شركة فيسبوك ميزة جديدة تشجع المستخدمين على نشر الأخبار ومشاركتها في شبكات اجتماعية مصغرة تركز على مناطق جغرافية صغيرة، ويمكن للمستخدمين إنشاء ملفات تعريف خاصة تشارك معلومات محدودة مع جيرانهم، بينما يستخدم فيسبوك نفسه بيانات الموقع التفصيلية التي يجمعها من المسجلين لتقديم إعلانات أكثر صلة.



وذكر موقع”the verge”، أن فيسبوك تختبر حالياً الميزة، المسماة ” Neighborhoods” في سوق واحد فقط، وهو كالجاري في كندا، ولكن من المحتمل تنشر فيسبوك الوصول على نطاق أوسع إذا نجح الاختبار.



وقد أظهرت شبكة اجتماعية أخرى، هيNextdoor، جدوى هذا النموذج ويقال إنها تسعى إلى اكتتاب عام بتقييم يتراوح بين 4 مليارات و5 مليارات دولار



وشارك المستخدمون لقطات من ميزة فيسبوك الجديدة على تويتر، وذلك من جانب مستشار وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا، بينما تم رصد نسخة سابقة من الميزة في مايو من جانب جين مانشون وونج.



من جهته، تحدث المتحدث باسم فيسبوك: “يستخدم الأشخاص فيسبوك للمشاركة في مجتمعاتهم المحلية أكثر من أي وقت مضى، وللمساعدة في تسهيل القيام بذلك، نجري اختباراً محدوداً لميزة جديدة، وهي مساحة مخصصة داخل فيسبوك للأشخاص للتواصل مع جيرانهم”.



يحتاج المستخدمون إلى تأكيد موقعهم لتتم مطابقته مع منطقتهم، ثم إنشاء ملف تعريف محدود يمكن مشاهدته من جانب أولئك القريبين، حتى لو لم يكونوا أصدقاء على فيسبوك.

وفي مطلع الشهر الحالي، أعلنت شركة فيسبوك عن استبدالخدمة التراسل المباشر في انستغرام بإصدار من تطبيقها ماسنجر، في أول خطوة كبيرة ضمن خطتها لربط التراسل عبر مجموعتها من التطبيقات.