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فئران بالعجين في مخبز.. 35 ضبطاً تموينياً بـ حماة في يوم واحد

ضبطت دوريات حماية المستهلك بحماة اليوم مخبز كاسون الجبل يغش بنقع فتات الخبز بالماء إضافة لوجود فئران بالعجانة فنظمت ضبطاً بحق صاحبه واتخذت الإجراءات القانونية وفق المرسوم 8 للعام 2021.

وبيَّنَ مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود أن الدوريات نظمت كذلك نحو 35 ضبطاً بحماة وريفها، منها ضبط بمخالفة حيازة وعرض لحوم فاسدة بحق "أ.الدالي".

وضبطان بمخالفة فرم لحم بشكل مسبق بحق كل من إ.المرجانة"  و "ع.دويك".

وضبط بمخالفة الغش بفرم جلد الفروج وبيعه على أنه كباب فروج بحق المخالف  "ف.القرن".

و6 ضبوط لعدم الإعلان عن أسعار الألبسة والأحذية والخضار والفواكه وألعاب الأطفال.

و3 ضبوط لعدم منح فواتير بالجملة للألبسة والأحذية والقرطاسية.و7 ضبوط لعدم حيازة فواتير بالمواد الغذائية والألبسة. الوطن