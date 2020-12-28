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غواصات "إسرائيلية" تراقب تحركات إيران

كشف متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الكيان يراقب تحركات إيران في المنطقة، مشيراً إلى أن الغواصات الإسرائيلية تبحر إلى أماكن مختلفة بعيدة وقريبة.

وردت إيران بتحذير الاحتلال من أنها تعتبر أي غواصة إسرائيلية في الخليج هدفاً مشروعاً لها، وقال أحد مسؤوليها: "إحضار الإسرائيليين بالقرب من إيران، قد يخلق مشاكل لدول الجوار".

وأورد موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي مقارنة بين قدرات الأسطول الحربي الإيراني وقدرات الأسطول الإسرائيلي، ويتكون الأسطول الإيراني من 398 قطعة بحرية ويحتل المرتبة السادسة بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم، بحسب الموقع الأمريكي.بينما يتكون الأسطول الحربي الإسرائيلي من 65 قطعة بحرية ويحتل المرتبة رقم 37 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.

ولا تمتلك كلا الدولتين أي حاملات طائرات، وكلاهما لا يمتلك مدمرات، وتمتلك إيران 34 غواصة، تجعله بين أضخم 5 أساطيل غواصات في العالم، بينما لا تمتلك إسرائيل سوى 5 غواصات.

وتمتلك القوات البحرية الإيرانية 7 فرقاطات و3 كورفيتات، بينما لا تمتلك إسرائيل فرقاطات وتمتلك 4 كورفيتات، بحسب الموقع الأمريكي.

ويضم الأسطول الإيراني 342 سفينة دورية تجعله ثاني أضخم أسطول سفن قتال ساحلي في العالم مقابل 45 سفينة دورية إسرائيلية.

وبينما تمتلك إيران 8 كاسحات ألغام بحرية، فإن إسرائيل لا تمتلك أي منها.