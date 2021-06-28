عدوان جوي على الحدود السورية العراقية بدير الزور
من ينقذ الجغرافية العربية من براثن السياسة الغربية ؟
بسبب ممارسات ميليشيا قسد والاحتلال التركي ومرتزقته..محطة مياه علوك تتوقف بشكل كامل
بيدرسون يحذّر مجلس الأمن من خطورة الوضع الإنساني في سوريا بسبب العقوبات
ما سبب الفشل في كبح نشاط تنظيم “الدولة”في البادية السورية؟
وفاة 3 مدنيين بينهم طفلة جرّاء انفجار عبوة ناسفة بمدينة عفرين المحتلّة
أصوات انفجارات في اللاذقية والسبب؟
جولة جديدة من مباحثات أستانة تنطلق الشّهر المقبل
صباغ يؤكد أن الإصرار على عدم الانصات لصوت الشعب السوري جلب الإرهاب والفوضى
مؤتمر صحفي سوري روسي لإعادة المهجرين
السيادة على الجولان تعود مجددا للواجهة في واشنطن.. سورية أم إسرائيلية؟!
استشهاد مدني وإصابة طفليه بانفجار عبوة ناسفة في ريف القنيطرة
شهداء بانفجار لغم في مدينة سلمية
سوريا بين بوتين وإردوغان: تأكيدٌ على مكافحة «التشكيلات الإرهابية المتبقّية»
تحديد موعد الجولة المقبلة من محادثات أستانا حول سورية

عقوبة لشتمها طليقها عبر «واتساب»..

أصدرت المحكمة الجزائية في مدينة "جدة" السعودية، حكماً يقضي بسجن مواطنة 3 أيام، بعد إدانتها ببعث رسائل سب وشتم وعبارات بذيئة إلى طليقها، وتضمن الحكم أخذ تعهد على المرأة بعدم العودة لما بدر منها.


وبحسب نص الحكم ورد في نصوص الرسائل التي بعثت بها الزوجة إلى طليقها عبارات منها "دكتاتور"، "رجل آلي بلا إحساس"، "حقود"، "مريض نفسي" و"قذر" و"عديم الأخلاق" و"خائن" و"بلا مرجلة" وغير ذلك من الألفاظ السيئة وعبارات التهديد والإهانة والسب،رغم انتهاء العلاقة الزوجية بينهما قبل 7 سنوات.

وأقرت المتهمة بصدور الرسائل محل الدعوى من هاتفها الجوال إلى طليقها، وبررت ذلك بأن الرسائل كانت رداً على عبارات سب وشتم وجهها لها فضلاً عن قذفه لها بألفاظ خارجة وسوء خلقه مع أسرتها.

وقررت المحكمة إحالة المتهمة وطليقها إلى لجنة الصلح لمحاولة تسوية الدعوى، إلا أن جهود الصلح باءت بالفشل، وخلصت المحكمة إلى إدانة المتهمة بما نسب إليها وحكمت بسجنها 72 ساعة مع التعهد بعدم التعرض لطليقها.