عقوبة لشتمها طليقها عبر «واتساب»..

أصدرت المحكمة الجزائية في مدينة "جدة" السعودية، حكماً يقضي بسجن مواطنة 3 أيام، بعد إدانتها ببعث رسائل سب وشتم وعبارات بذيئة إلى طليقها، وتضمن الحكم أخذ تعهد على المرأة بعدم العودة لما بدر منها.



وبحسب نص الحكم ورد في نصوص الرسائل التي بعثت بها الزوجة إلى طليقها عبارات منها "دكتاتور"، "رجل آلي بلا إحساس"، "حقود"، "مريض نفسي" و"قذر" و"عديم الأخلاق" و"خائن" و"بلا مرجلة" وغير ذلك من الألفاظ السيئة وعبارات التهديد والإهانة والسب،رغم انتهاء العلاقة الزوجية بينهما قبل 7 سنوات.



وأقرت المتهمة بصدور الرسائل محل الدعوى من هاتفها الجوال إلى طليقها، وبررت ذلك بأن الرسائل كانت رداً على عبارات سب وشتم وجهها لها فضلاً عن قذفه لها بألفاظ خارجة وسوء خلقه مع أسرتها.



وقررت المحكمة إحالة المتهمة وطليقها إلى لجنة الصلح لمحاولة تسوية الدعوى، إلا أن جهود الصلح باءت بالفشل، وخلصت المحكمة إلى إدانة المتهمة بما نسب إليها وحكمت بسجنها 72 ساعة مع التعهد بعدم التعرض لطليقها.