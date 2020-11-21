عصابة تسرق 27 مليون من مطعم " بوز الجدي " في جرمانا

وردت شكوى إلى مركز شرطة ناحية جرمانا من قبل صاحب مطعم بوز الجدي بجرمانا بقيام مجهولين بالدخول إلى مستودع المطعم وقيامهم بسرقة مبلغ 27 مليون ليرة سورية كان قد خبئها هناك ثمن منزل لصهره .



توجهت دورية من مركز شرطة جرمانا إلى المكان وعاينت موقع السرقة ، وبالبحث والتحري تم الاشتباه بأحد العمال السابقين ،تم إلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه تبين أنه يدعى (يزن . ف) واعترف بإقدامه على التخطيط مع كل من شقيقه (حسن . ف) وأصدقائه (يامن . ن) و (باسل . م) و (عمار . م) لسرقة بضاعة من المستودع بعد إعطائهم نسخة عن مفتاح المستودع ،وقام المذكورين بالدخول ليلاً إلى المستودع لسرقة البضاعة حيث تفاجئوا بوجود مبلغ مالي كبير ضمن المستودع فقاموا بسرقته دون سرقة أي بضاعة ولاذوا بالهروب ، حيث تقاسموا المبلغ بين بعضهم البعض .



تم إلقاء القبض على المذكورين باستثناء المدعو (حسن . ف) والذي ما يزال متواري عن الأنظار واعترفوا بما نسب إليهم وتم استرداد مبلغ تسعة عشر مليون ليرة سورية ووجود مبلغ مالي مع المتواري (حسن) .



التحقيقات مازالت مستمرة والمتابعة مستمرة لإلقاء القبض على المتواري (حسن) وسيتم تسليم المبلغ المالي لصاحبه وتقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً .