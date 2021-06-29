عاصي: رفع الدعم دون زيادة الرواتب "حدث غير مسبوق"

انتقدت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي قرار رفع أسعار المواد المدعومة دون زيارة في الرواتب الشهرية، معتبرة أن الحدث "غير مسبوق وغير مفهوم".



وكتبت عاصي في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك": رفع الدعم عن المواد الغذائية والدوائية ومشتقات الطاقة في كل دول العالم، يجب أن يترافق بزيادة معقولة في الرواتب الشهرية الحقيقية".



واعتبرت الوزيرة السابقة أن قرار رفع سعر الرز والسكر إلى ألف ليرة، مع زيادة أسعار الأدوية، ودراسة رفع أسعار المشتقات النفطية دون أي زيادة في الدخول الشهرية للناس "حدث غير مسبوق وغير مفهوم".



وأشارت إلى ضياع المسؤولية والمحاسبة في قرار الزيادة بقولها :"سيد الموقف هو توزيع الدم على القبائل، لتضيع المسؤولية".



وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت أسعار السكر والرز المدعوم إلى ألف ليرة، كما سربت مصادر وزارية عن وجود دراسة لرفع أسعار المشتقات النفطية المدعومة "البنزين والمازوت".



وقبل ذلك، جرى تداول معلومات عن وجود زيادة قادمة في الرواتب للموظفين الحكوميين، دون أن تحصل، وترافقت "الشائعة" مع زيادة في أسعار المواد الغذائية، وارتفاع كبير في أسعار الأدوية، علماً أن متوسط الراوتب الشهرية للموظفين في سوريا حوالي 60 ألف ليرة فقط.