طيران الاحتلال الإسرائيلي يجدد عدوانه على قطاع غزة

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدواناً جديداً على قطاع غزة المحاصر.



وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات مستهدفاً بالصواريخ منطقة بيت لاهيا شمال القطاع وشرق مدينة رفح و شاطئ البحر بين دير البلح وخان يونس جنوب القطاع ما الحق أضراراً جسيمة في ممتلكات الفلسطينيين والبنى التحتية.



ويشن طيران الاحتلال اعتداءات يومية على قطاع غزة المحاصر كما تستهدف مدفعيته بالقذائف مختلف مناطقه ما يتسبب باستشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين إضافة إلى إحداث دمار كبير في البنى التحتية.



في سياق متصل توغلت قوات الاحتلال في أراضي الفلسطينيين شمال قطاع غزة المحاصر.



وذكرت وكالة معا أن عددا من آليات الاحتلال توغلت في أراضي الفلسطينيين الزراعية شمال بيت لاهيا شمال القطاع وجرفت مساحات منها.



وتتوغل قوات الاحتلال يومياً في أراضي الفلسطينيين على أطراف قطاع غزة المحاصر وتقوم بتجريفها لحرمانهم من زراعتها والاستفادة منها في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه عليهم منذ أعوام.