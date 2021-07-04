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طيران الإمارات تعلق رحلاتها من وإلى السعودية

أعلنت شركة طيران الإمارات بأنه سيتم تعليق جميع رحلات الركاب من وإلى السعودية حتى إشعار آخر.

وقالت الشركة في تحديث عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت إن “قرار التعليق الذي سيسري اعتباراً من اليوم جاء وفقاً لتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني السعودية” موضحة أنه لن يتم قبول المسافرين الذين يصلون إلى السعودية كوجهتهم النهائية اعتباراً من يوم غد للسفر في نقطة انطلاقهم الأصلية.

وكانت السلطات السعودية أعلنت أمس أنها ستمنع السفر اعتباراً من اليوم من وإلى الإمارات وثلاث دول أخرى هي إثيوبيا وفيتنام وأفغانستان لمدة 14 يوماً بسبب مخاوف تتعلق بانتشار فيروس كورونا.