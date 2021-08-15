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طهران: لن نسمح لبريطانيا بابتزازنا سياسياً لإعادة الأموال المحتجزة لديها

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي إنَّ بريطانيا تحاول ابتزاز إيران في قضية تسديد ديونها المترتبة عليها تجاه إيران.

وفي تغريدةٍ له على "تويتر"، السبت 14/8، ردَّاً على ما كتبه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال عراقتشي إنَّ "بريطانيا تحاول ابتزاز  إيران في تسديد ديونها لطهران عن الأموال الإيرانية المحتجزة بشكلٍ غير قانونيٍ لأكثر من 40 عاماً".


وأكَّد مساعد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده لن تسمح بهذا مطلقاً.

وفي تغريدةٍ أخرى على "تويتر"، أول يوم أمس الجمعة، خاطب عراقتشي وزير الخارجية البريطاني دومينيك روب بالقول "إنَّك تعلم قبل أيِّ شخصٍ آخرَ بأنَّه تمَّ الاتفاق على الإفراج عن 10 سجناء - من ضمنهم أنوشة آشوري - قبل عدة أسابيع، إلَّا أنَّ أصدقاءكم في واشنطن عرقلوا ذلك".

وأضاف إنَّ "آشوري و9 آخرين قد أصبحوا رهينةً من قبل أميركا لأغراضٍ سياسيةٍ". وتابع عراقتشي متوجّهاً لروب "آمل أن تشرحوا هذه القضية لشعبكم".

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك روب دعا مؤخراً للإفراج عن أنوشة آشوري وسائر السجناء مزدوجي الجنسية، المعتقلين في إيران لأسبابٍ أمنيةٍ.

ومطلع أيار/مايو الماضي، أكدت مصادر إيرانية مسؤولة للميادين أنّ "واشنطن ستفرج عن 4 إيرانيين معتقلين لديها، وتحرّر مبلغ 7 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لدى الولايات المتحدة، وتسدده إلى إيران".

في المقابل ستفرج طهران عن "4 أميركيين متهمين بالتجسس لصالح الاستخبارات الأميركية".