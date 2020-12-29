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وفاة طفل بمخيم الهول في ريف الحسكة

طلق زوجته من دون علمها وعاش معها 14 عاماً

فوجئت أرملة رجل ثري من مدينة المنصورة المصرية بأن زوجها طلقها قبل 14 عاماً وعاش معها من دون أن تعلم بطلاقها حتى وفاته.

وقام الزوج بإيداع قسيمة طلاق زوجته في خزانته الخاصة، وأخفى عنها أنه طلقها وظل يعيش معها إلى أن مات. وصعقت الزوجة عندما فتحت خزانته بعد موته حيث وجدت وثيقة الطلاق التي أوضحت أنه طلقها منذ السنة الأولى لزواجهما. وتقدمت الزوجة إلى محكمة المنصورة للأحوال المدنية وطالبت بحقها في الميراث لأن زوجها غشها طوال 14 سنة.لكن أولاد زوجها عارضوها وقالوا إنه لا يمكن أن يعترف لها الشرع بصفة الوريثة والثابت أنها مطلقة منذ 14 سنة.

وبعد المرافعات حكمت المحكمة بأن الطلاق الذي ثبت في كلمة واحدة يمكن للزوج الرجوع عنه من دون محلل وعينت حارساً على تركة المتوفى وأحالت الدعوى لإثبات أن الزوجة عادت إليه بعد الطلاق.