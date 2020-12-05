طبيب سوري ينجح في علاج التهاب العضلات الليفي بطريقة جديدة

اتبع الطبيب السوري “فهد قسيس” طريقة جديدة لعلاج متلازمة “التهاب العضلات الليفي” خلال عمله في اسبانيا.



وتعتمد طريقة الطبيب قسيس على طريقة “نويرال تيرابي Neural Therapy” في المعالجة، والتي يقوم من خلالها الطبيب بتحديد نقاط الخلل في الجسم بدقة، قبل أن يعالجها باستخدام الإبر والتخدير الموضعي الخفيف بمادة الدروكايين.



وأوضح قسيس في حديث مع” “DW أن فترة العلاج تستمر في الحالات العادية من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على أساس علاج يومي.



وقال “فهد قسيس: “العبرة في هذه الطريقة تكمن في دقة تحديد اماكن الحقن واستخدام الابر في المكان اللازم وحسب حاجة كل جسم إليها”.



وأضاف “قسيس” : “الغاية من ذلك تكمن في تنشيط الخلايا العصبية المعطوبة التي تكون بحالة سكون وإعادتها إلى عملها الطبيعي”.



“ومن المعروف أن عطب هذه الخلايا يؤدي إلى انقطاعات في تواصل الجهاز العصبي المركزي مع العصب الودي بشكل يضعف مناعة الجسم ومقاومته للأمراض والمؤثرات الخارجية، ومع إصلاح العطب يعود الجهاز العصبي المركزي إلى العمل بشكل طبيعي”.



وقال “قسيس” : “بفضل هذا التواصل يتمكن الجهاز من توقيف عمل الاضطرابات الجينية وتعزيز مناعة الجسم والتغلب ليس على أمراض الحساسية والربو فحسب، بل أيضا على أمراض أخرى مثل التهاب العضلي الليفي”.



ويعد التهاب العضلات الليفي حالة طبية مزمنة، يظهر بصورة آلام في العديد من المناطق العضلية في الجسم، في الأربطة والأوتار، إضافةً إلى التّعب الشّديد والكثير من المواضع المؤلمة.



يذكر أن الطبيب السوري “فهد قسيس” درس في ألمانيا واكتسب خبرة طويلة فيها قبل أن ينتقل إلى مدريد للعمل والعيش هناك.