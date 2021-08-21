طالبان تسيطر على 3 مناطق في ولاية "بغلان" ومقتل وجرح العشرات في صفوفها

أعلن وزير الدفاع الأفغاني، بسم الله محمدي السيطرة على ثلاث مناطق في ولاية "بغلان" شماليّ البلاد كان يسيطر عليها عناصر من حركة "طالبان".



وأفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن "عناصر من القوات الحكومية الأفغانية السابقة سيطرت على مديريتين في ولاية بغلان الأفغانية".



كما نقلت وكالة "سبوتنيك" أيضاً عن مصدر محلي بولاية بغلان، أمس الجمعة، قوله إن "عناصر من القوات الحكومية السابقة والقادة المحليين سيطروا على مديريتي قاسار وبولي حصار".



وأشار المصدر للوكالة إلى أنَّ "الاشتباكات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات في صفوف حركة طالبان".



وخرج متظاهرون في مدن أفغانية عديدة، اليوم الجمعة، إلى الشوارع رفضاً لسيطرة حركة "طالبان" على الحكم في البلاد.



وأكّد المتحدث باسم "طالبان" سهيل شاهين، اليوم الجمعة، أن السعي إلى "تأليف حكومة أفغانية لن تضمّ قادة "طالبان" فحسب بل أيضاً سياسيين آخرين".



وبُعيد فرار الرئيس الأفغاني المستقيل أشرف غني، انتقد وزير الدفاع قراره بالقول إن الرئيس "كبّل أيادينا، ولاذ بالفرار إلى خارج البلاد".



وفي 4 آب/أغسطس الجاري، أعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف وزير الدفاع الأفغاني بسم الله محمدي في العاصمة كابول، وأسفر عن 8 قتلى، متوعدةً مسؤولين حكوميين كباراً بهجمات جديدة.