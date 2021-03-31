شركة إلكترونيات بصدد تصميم قناعاً ذكياً يحمي من الفيروسات

قررت شركة "رازر" (Razer) للإلكترونيات والألعاب، أن تخطو خطوة أخرى إلى الأمام وتصمم قناع وجه عالي التقنية يكون سليماً من الناحية الطبية، ولكنه أيضاً مصمم بشكل أكبر للتأكد من تلبيته للتفاعل البشري، وفق موقع "ياهو".



يأتي هذا القرار، في الوقت الذي يتم إجراء التطعيمات في جميع أنحاء العالم، وتأمل الدول في الخروج من عمليات الإغلاق والقيود المختلفة الخاصة بها هذا العام، فمن المرجح أن تبقى أقنعة الوجه لبعض الوقت في المستقبل مع بدء فتح الحدود والسفر وتختلف البلدان اختلافاً كبيراً في بدء تطبيق التطعيمات.



ووفق موقع "ياهو"، فإن قناع Razer سيكون عالي التقنية، ويحتوي على غطاء أمامي شفاف للسماح للأشخاص برؤية فمك، كما أنه يحتوي على ميكروفون مدمج ومكبر صوت يمكنه تضخيم صوتك.



كما أن لديه تهوية هواء فعالة مثل القناع الطبي N95، ويحوي مصابيح RGB (مصابيح LED باللون الأحمر والأزرق والأخضر). وهو قادر على التخلص من مشكلة ضباب التنفس المزعج عند ارتداء القناع، خاصة عندما يكون الجو باردا ً في الخارج.



وكانت شركة الألعاب العالمية العملاقة Razer قد حولت بعض خطوطها التصنيعية لإنتاج الأقنعة، في نيسان/ أبريل من العام الماضي، وتبرعت بنحو مليون منها للسلطات الصحية في جميع أنحاء العالم.