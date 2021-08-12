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سقوط طائرة مسيرة وفصائل أنقرة تستولي على منازل المدنيين في ريف الحسكة

شهدت مدينة تل تمر في ريف الحسكة الشمالي، قصف عنيف من قبل القوات التركية والمجموعات المسلحة التابعة، حيث سقطت طائرة مسيرة كانت تُحلق في أجواء المنطقة.

وأفاد “المرصد” المعارض بأن القوات التركية استهدفت صباح اليوم قرى الدردارة والسلطة والعبوش في ريف تل تمر في ريف الحسكة، وذلك بالتزامن مع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين مجلس تل تمر العسكري من جهة، والفصائل أنقرة.

وأشار “المرصد” إلى سقوط طائرة مسيرة كانت تحلق في أجواء المنطقة، دون الكشف عن هويتها، في حين أشار الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الطائرة هي روسية.

وفي الوقت ذاته، أكد “المرصد” أن فصائل أنقرة أرسلت تعزيزات عسكرية إلى منطقة قريبة من النقطة العسكرية التركية في قرية داؤودية، حيث نشرت الفصائل مسلحيها على حواجز أمنية، لحماية النقطة التركية.

كما زادت فصائل أنقرة حواجزها الأمنية ودعمتها بعناصر إضافية في كل من قرى داؤودية ومحمودية وتل طويل ومحيط مناجير في ريف تل تمر، وحصّنت مواقعها، وحولت منازل المواطنين لثكنات عسكرية، بعد طردهم منها.