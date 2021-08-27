سعيّد: مؤسسات الدولة في تونس تعمل حتى وإن تم تجميد بعضها

أثناء توديع بعثة عسكرية تونسية ستشارك في الوحدة الجوية الأممية في جمهورية إفريقيا الوسطى، الرئيس التونسي يقول إن الجيش يشارك في حفظ الاستقرار خارج حدود الوطن في الوقت الذي تعيش فيه تونس ظروفاً استثنائيّة.

أكّد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أن مؤسسات الدولة في تونس تعمل حتى وإن تم تجميد بعضها.



وخاطب سعيّد عناصر الجيش، في مقطع فيديو بثته الرئاسة التونسية أثناء توديع بعثة عسكرية تونسية ستشارك في الوحدة الجوية الأممية للتدخل السريع والمرافقة الجوية والبحث والإنقاذ في جمهورية إفريقيا الوسطى: "أنتم حراس الوطن وحُماته في الداخل وواجهتم الجوائح الصحية والسياسية في إطار الزود عن الوطن".





ونقلت الرئاسة التونسية عن الرئيس سعيّد قوله لرجال الجيش: "واجهتم الجوائح الصحية والسياسية" في إطار الذود عن الوطن.



وقال سعيّد إن الجيش التونسي يشارك في حفظ الاستقرار وحفظ الأمن خارج حدود الوطن في الوقت الذي تعيش فيه تونس ظروفاً استثنائيّة.



وقبل أيام، دعا الرئيس التونسي إطارات وأعوان وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى مزيدٍ من الحزم مع كلّ من يريد التنكيل بالشعب التونسي، وقال إنّه يجب وضع حدّ للسياسات الاحتكارية.



وأشار سعيّد خلال استقبال وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد، في قصر قرطاج إلى أنّ "بعض اللوبيات ما زالت تُمارس جريمة تجويع الشعب التونسي والمسّ من كرامته".