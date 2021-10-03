سعر طن الحطب يصل إلى ٧٠٠ ألف ليرة !!

التوزيع مازال «بالقطارة» لمادة مازوت التدفئة على المواطنين في محافظة السويداء ، وتالياً انتعاش السوق السوداء لبيع المادة ووصول البرميل الواحد في هذا السوق إلى نحو ٧٠٠ ألف ليرة، وهذا ما استغله تجار الحطب واتخذوا منه ذريعة لاستباحة المواقع الحراجية سواءً العامة منها والخاصة، بهدف تقطيع الأشجار الحراجية والمتاجرة بها.



اقتراب فصل الشتاء المتزامن مع عدم توافر مادة المازوت إلا بالسعر الحر دفع المواطنين للبحث عن البديل فكانت الحراج وجهتهم، إذ يقول رئيس بلدية الرحا أن غابة السنديان والصنوبر الواقعة إلى الشرق من القرية تتعرض – للأسف الشديد – بشكلٍ يومي لتقطع جائر، وأضاف: في معظم الأحيان يتم قطع أشجار الحراج ليلاً ، الأمر الذي سيؤدي في حال استمرت هذه التعديات إلى فقدان المئات من أشجار السنديان المعمرة التي يقدر عمر البعض منها بأكثر من ٢٠٠ عام.



ولفت إلى أن الغاية من تقطيع الأشجار هي المتاجرة بمادة الحطب وليس بقصد التدفئة وخاصة أن سعر الطن الواحد منه وصل إلى نحو ٧٠٠ ألف ليرة، أي ما يعادل سعر برميل مازوت واحد من السوق السوداء، إذ يُفضل المواطنين الباحثون عن التدفئة شراء طن الحطب لكونه أكثر استمرارية في الاستخدام من مادة المازوت، علماً أن غابة الرحا تعد من أكبر الغابات في المحافظة،



وناشد المجتمع الأهلي في المحافظة للتعاون مع الضابطة الحراجية ومساندتها للحد من هذه الظاهرة المهددة للثروة الحراجية. طبعاً التعدي على المواقع الحراجية لم يقتصر على غابة الرحا بل طال غابة الكفر أيضاً ومحمية الضمنة في مدينة السويداء حتى أن أيادي العابثين وصلت – حسبما أشار عدد من المواطنين بمدينة السويداء – إلى حدائقها العامة،



وأضاف الأهالي وخاصة القاطنين منهم في القرى التي توجد بها حراج أن تجار الحطب يمنعون الضابطة الحراجية من القيام بواجبها إزاء حماية هذه الحراج، وذلك من خلال إطلاق النار عليهم.

ولفت الأهالي إلى أن حماية الثروة الحراجية يتطلب تضافر كل الجهود لمساندة الضابطة الحراجية لردع هؤلاء الذين أخذوا من عدم توافر مادة المازوت مسوغاً لاستغلال حاجة الناس للتدفئة، لكون الاستمرار بهذه التعديات سيؤدي إلى القضاء على الأشجار الحراجية.



بدوره قال مدير زراعة السويداء : إن دائرة حراج السويداء نتيجة التعدي على الثروة الحراجية قامت منذ بداية هذا العام ولتاريخه بتنظيم ٢٧ ضبطاً حراجياً منها ١٥ ضبطاً معلوماً نتيجة قيام المعتدين على تقطيع أشجار حراجية وتسعة ضبوط ضد مجهول و٣ ضبوط حرائق.