رئيس بلدية تركية يقدم مقترحاً لترحيل السوريين

أكد رئيس مجلس بلدية ولاية "بولو" التركية، المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، "تانجو أوزكان"، أنه سيقدم اقتراحاً إلى مجلس الولاية لزيادة ضرائب المياه وغيرها بمقدار 10 أضعاف على الأجانب "اللاجئين السوريين" المقيمين في المدينة بهدف دفعهم إلى مغادرة الولاية التي تضم 4200 سوري بحسب أرقام رسمية.



"أوزكان" وفي بيان صحفي، إنه «سيقترح زيادة ضرائب المياه والنفايات الصلبة بمقدار 10 أضعاف على الأجانب "اللاجئين السوريين" خلال اجتماع مجلس الولاية الذي سيعقد في شهر آب المقبل، مضيفاً أنه لا يمكن للمواطنين الأتراك والأجانب استخدام المياه بنفس السعر».



وأرجع اقتراحه إلى رغبته في رحيل السوريين عن الولاية، مضيفاً أن الإجراءات السابقة، التي شملت قطع المساعدات وعدم منح السوريين رخص عمل، لم تدفعهم إلى المغادرة، ولذلك "قررنا اتخاذ تدابير جديدة".



يذكر أن عدد السوريين المسجلين رسمياً في ولاية بولو يبلغ 4222 شخصاً، ولكن ذلك لا يعني أن جميعهم مقيمون فيها، ويشكلون نحو 1.39% من عدد السكان البالغ 304 آلاف، وذلك بحسب المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية.