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دون أي تسجيل للخروج.. "واتساب" خارج الخدمة

شهد عدد من مستخدمى تطبيق "واتساب"، نشاطاً غريباً خلال الساعات الماضية.

وتفاجئ الآلاف من المستخدمين خلال الساعات القليلة الماضية بتسجيل الخروج من حسابات واتساب دون علمهم، وفقاً لموقع "The Times of India".

ووجد المستخدمون خروج حساباتهم دون أي تسجيل للخروج، كما تم إرسال رسالة لهم: "قد يكون هذا بسبب تسجيلك على هاتف آخر، وإذا لم تقم بذلك، فتحقق من رقم هاتفك لتسجيل الدخول مرة أخرى إلى حسابك".

وجاء بعدها نشر تغريدة تشير إلى أن تلك المشكلة ظهرت بسبب خطأ دون داعي للقلق، كما يمكن تسجيل الدخول مرة أخرى.

وحتى الآن لا يوجد أي رد رسمي من تطبيق واتسآب المملوك لشركة فيسبوك ولم تعترف الشركة بالمشكلة أو تنفيها.