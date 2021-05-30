درعا: بدء حصاد تجارب القمح والشعير والبقوليات الغذائية والعلفية.

بدأ مركز البحوث العلمية الزراعية بدرعا حصاد تجارب محاصيل القمح والشعير #والبقوليات الغذائية والعلفية التي أجريت بداية الموسم الزراعي الحالي.وتمت عملية الحصاد للقمح والشعير بشكل آلي وللبقوليات الغذائية والعلفية بشكل يدوي.

وتشير النتائج الأولية لتفوق الأصناف المقاومة للجفاف مثل شام 5 والحوراني وكافة السلالات الداخل في تركيبها هذه الأصناف.



وأثر الجفاف وقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة خلال شهر نيسان من خمس إلى عشر درجات عن المعدل العام سلباً على الإنتاج وأدت إلى ضمور الحبوب وانخفاض وزنها النوعي في محطة ازرع ومناطق الاستقرار الثانية وبعض مناطق الاستقرار الأولى.



وكان مركز البحوث أجرى ضمن محطتيه في ازرع وجلين في الموسم الحالي نحو 137 بحثاً وتجربة زراعية بهدف استنباط أصناف عالية الغلة متفوقة على الأصناف المحلية مقاومة للأمراض والحشرات وحبوبها ذات مواصفات تكنولوجية ممتازة.