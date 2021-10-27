داعش يرتكب مجزرة في محافظة ديالى العراقية

شنّ تنظيم داعش هجوماً على قرية الرشاد في ناحية المقدادية بمحافظة ديالى العراقية، أدى إلى مقتل 11 شخصاً وإصابة 10 آخرين.



وقال مصدر أمني عراقي إن من بين الضحايا مدنيين، موضحاً أيضاً أنه من بين أبناء القرية التي تعرضت للهجوم بأسلحة متوسطة، العديد من المنتسبين إلى القوات الأمنية.



وبحسب المصدر، فإنّ غالبية سكان القرية هم من عشيرة بني تميم التي ينتمي إليها محافظ ديالى، وأُرسلت تعزيزات عسكرية لمكان الحادث وأُطلقت عملية تمشيط.وعقب الهجوم، قالت وسائل إعلام عراقية إن القوات العراقية دفعت بتعزيزات إلى المنطقة في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن استمرار الاشتباكات بين قوات الأمن وعناصر التنظيم في المنطقة.



واستنكرت قيادات سياسة ودينية عراقية ليل الثلاثاء – الاربعاء الهجوم، وأكد الرئيس العراقي برهم صالح بأن "الحادثة محاولة خسيسة لزعزعة استقرار البلد"، ودعا الى توحيد الصف ودعم الأجهزة الامنية وعدم الاستخفاف بخطر التنظيم.بدوره نشر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تغريدة على تويتر، قال فيها "إن جـ.ريمة المقدادية لن تمر دون قصاص"، ومتوعداً بـ "إنهاء أثر الإرهاب".



يشار إلى أن الهجوم يأتي في ظل حملة أمنية، يقودها الجيش العراقي والقوات الأمنية للقضاء على خلايا التنظيم في المحافظات العراقية، وسبق أن تعرضت المقدادية ومناطق أخرى في محافظة ديالى لهجمات مماثلة في الأشهر السابقة