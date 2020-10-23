د. نبوغ العوا : سورية على موعد مع ذروة جديدة من فيروس كورونا

حذر عضو الفريق الاستشاري لمواجهة فيروس كورونا الدكتور نبوغ العوا من أن البلاد على موعد مع ذروة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا، وبانتظار أن يميل الطقس إلى البرودة عندها ستكون الذروة واضحة، وهذا ما حصل في الدول الأوروبية.



وأضاف العوا أنه من المتوقع حصول ذروة وهجمة من الكورونا في سوريا كما حصل في أشهر الصيف.. لافتا إلى أنه في أوروبا كان هناك هجمة للأنفلونزا العادية مع الكورونا، وهذا عزز الإصابة بالكورونا وتظاهراتها.



وأكد الدكتور العوا "نحن لسنا بمنأى عن الكورونا وكل الدول المجاورة لسوريا مثل لبنان والأردن يحصل فيها هجمة كورونا شديدة".. محذرا من أن الذروة القادمة من فيروس كورونا قد تفاجئنا بأعراض شديدة أو متنوعة.



وقال.. حالياً نشاهد لدى الأطفال بالمدارس إصابات بالتهاب الأذن الوسطى بشكل حاد وقيحي وهو كورونا لأن فيروس كورونا يكون في البلعوم الأنفي وينتقل من خلال نفير أوستاش ويسبب التهاب أذن وهو شكل من أشكال الكورونا.



-وتابع الدكتور العوا .. أنه في العائلة الواحدة قد يصاب شخصين بالكورونا وأحدهما قد يتعافى فوراً والآخر قد يحتاج إلى منفسة وهذا يتعلق بمناعة الجسم.



ولفت الى أنه عند الاشتباه بالإصابة بالكورونا يجب الذهاب إلى المشفى أو إلى عيادة طبية لمعرفة إن كانت كورونا أو انفلونزا عادية أو انفلونزا مشحونة بالكورونا.



شام اف ام