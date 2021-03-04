حماية المستهلك : قريبا ... فواتير إلكترونية لضبط الأسواق

أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخليةوحماية المستهلك علي ونوس أنه ، يجب ضبط السياسية النقدية وحالة الفوضى بأسعار الصرف وهذا سبب حالة الفوضى والمشاكل بالأسعار، وكل الجهود منصبة لمعالجة هذه الفوضى.



وأوضح أنه ، من الطبيعي أن يتأثر وزير التجارة الداخلية بالأسعار وهو مواطن في النهاية، وشغله الشاغل حالياً من خلال الاجتماع مع الفعاليات معالجة هذه الأوضاع.



وصرح لست مخولاً بأن أعطي وعداً بانخفاض الأسعار في الأيام القادمة، ولا نوفر أي جهد لتخفيض التكلفة.



وقال ونوس ، بالنسبة للرشاوى التي تحصل عليها بعض الدوريات التموينية، "في أي بيئة عمل يوجد الفاسد والجيد، وهناك عدة حالات تم ضبطها والتعامل معها وفق القوانين والأنظمة المرعية".



وحسب ونوس ، المواطن هو الرقيب الأول في الأسواق وعناصر الدوريات لا يمكنهم التواجد في جميع الأماكن.



وأوضح أنه بعد التنسيق مع كل الجهات المعنية وخلال الفترة القادمة سيصدر قرار فوترة يحظر تداول الفواتير الوهمية ويجبر كافة الفعاليات بتداول فواتير ورقية أو الكترونية أو غيرها.



وبين أن ، الأسعار المعتمدة في السورية للتجارة هي من الأسواق، ومؤسسة التجارة الخارجية هي عبارة عن حلقة من المنتج إلى المستهلك، وبذلك يتم البيع مباشرة في مؤسسات السورية للتجارة بهوامش ربح قليلة وتقريباً جميع المواد متوفرة.

شام إف أم