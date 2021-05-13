ظريف في دمشق: تحوُّلات لا تلغي الثوابت
الدفاع الروسية: مقتل 338 إرهابيا واعتقال 44 آخرين في سوريا منذ نيسان
ظريف في دمشق لبحث الإنتخابات الرئاسية والملفّ الفلسطيني
مقتل امرأة وإصابة 26 آخرين بقصف من غزة على تل أبيب
إصابة خط أنابيب الوقود بين إيلات وعسقلان في هجوم صاروخي من قطاع غزة
«العرض» السعودي لدمشق: إعادة الإعمار مقابل «ضبط» العلاقات مع إيران!
من النهر إلى البحر: فلسطين تُحطّم الأسوار
إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضبط وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين
الإعلان النهائي عن أسماء المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية
الخارجية: ما يجري في القدس "عدوان وقح" يستدعي مساءلة إسرائيل
الرئيس الأسد يهنئ الرئيس بوتين بعيد النصر على النازية
المركزي : يوجد كمية كبيرة من القطع الأجنبي المزور في السوق غير النظامية
بعد السماح لشركتي صرافة بيع القطع الأجنبي غرفة تجارة دمشق تدعو الصناعيين والتجار إلى وقف شراء الدولار
البرلمان الدنماركي يصوت لإعادة اللاجئين السوريين الى سوريا
الأحزاب العربية: المقدمات والنتائج والحلول

حل بسيط للألم عوضا عن المسكنات

بينت دراسة علمية أن التأمل قد يكون وسيلة بديلة للقضاء على الألم والتخلص منه بدلاً من تناول مسكنات الآلام.

حيث يعاني حوالي 100 مليون أمريكي من الألم المزمن، وهذا الألم يكلف الدولة ما يقارب الـ 600 مليار دولار أمريكي سنوياً.

ومن خلال الدراسة رغب الباحثون في إيجاد طريقة أخرى غير الأدوية لتخفيف الألم، فقاموا بالتحقق من قدرة التأمل على إنتاج المواد الافيونية – Opioids وبالتالي التقليل من الألم.

واستهدفت الدراسة 78 شخصاً سليماً صحياً، وتم حقنهم بدواء نالوكسون (Naloxone) الذي يعمل على وقف عمل المواد الأفيونية التي تقلل الألم أو دواء الغفل Placebo، وتم تقسيمهم إلى أربع مجموعات علاجية على مدار أربعة أيام كالتالي:

المجموعة الأولى قامت بالتأمل وتناول دواء Naloxone

المجموعة الثانية تناولت دواء Naloxone فقط

المجموعة الثالثة: قامت بالتأمل وتناول دواء الغفل
المجموعة الرابعة: لم تقم بالتأمل وتناولت دواء الغفل.

وتم تعريض جزء من جلد المشتركين إلى حرارة مرتفعة جداً ليشعروا بالألم، ووجدوا أن المشتركين في المجموعة الأولى، أي من قاموا بالتأمل وتناولوا دواء Naloxone قل الألم لديهم بحوالي 24%.

وعكست نتائج الدراسة قدرة التأمل على تخفيف الألم على الرغم من عدم تناول مسكنات الألم، فهو قادر على ذلك من خلال استخدام ممرات وطرق مختلفة عن تلك المستخدمة في مسكنات الألم، بمعنى أن التأمل لا يعمل عن طريق نظام المواد الأفيونية في الجسم.

ولاحظ الباحثون أن الألم انخفض لدى المجموعة الثالثة التي قامت بالتأمل وتناول دواء الغفل بنسبة وصلت إلى 21%، في حين أن المشتركين الذين لم يقوموا بالتأمل ارتفع لديهم الشعور بالألم.