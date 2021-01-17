حشود عسكرية في منطقة نزاع بين الهند والصين

في ظل التوتر الذي انفجر منتصف العام الماضي، مع بكين على الحدود في منطقة "لاداخ"، حذَّر قائد الجيش الهندي الجنرال "مانوج موكوند نارافان"، من اختبار صبر بلاده، في رسالة إلى خصومها، وفي مقدمتهم الصين.



حيث قال نارافان، في خطاب له أمام الجيش بالعاصمة نيودلهي بمناسبة عيد الجيش: "لا ننصح أحداً باختبار صبرنا، فمعنويات قواتنا في لاداخ أعلى من قمم الجبال التي تدافع عنها".



وفيما أشاد الجنرال نارافان بما وصفها بـ"التضحيات الكبرى" للجنود "الشجعان" في وادي جالوان، أكد أن بلاده "قادرة على الصمود على جبهة شرق لاداخ، لتحقيق الأهداف القومية مهما طال الزمن، في حال طال أمد المفاوضات مع بكين بهذا الشأن".



بالتزامن مع ذلك، قالت صحيفة "ذا ديلي ميل"، نقلاً عن صورة نشرتها وسائل إعلام صينية، إن دبابات صينية وهندية اصطفت على بُعد أمتار فقط، بعضها في مواجهة بعض، عند حدود البلدين المتنازع عليها في منطقة الهيمالايا.



وتُظهر الصورة عربات مدرعة مصطفةً بعضها في مواجهة بعض، إلى جانب معدات تخييم وقوات مرافقة على طول 3200 كيلومتر.



يشار إلى أن "لاداخ" منطقة حدودية تقع في جبال الهيمالايا، وقد شهدت توتراً مع القوات الصينية، منتصف عام 2020، تطور إلى اشتباكات مسلحة أدت إلى مقتل العشرات على طرفي الحدود.