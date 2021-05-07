حالة ولادة "غير مألوفة" في ريف دمشق

أفادت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن أطباء مستشفى التل في ريف دمشق، أجروا عملية ولادة "غريبة من نوعها"، داخل حافلة ركاب "سرفيس" كانت تقل سيدة حامل.



وبدأت الحادثة مع استنجاد شاب عند الساعة الثانية ليلاً من ليل أول أمس الأربعاء بالكادر الطبي في المستشفى المذكور، غير أنّ بدء خروج رأس الطفل، منع السيدة من القيام بأية حركة، ما استدعى قيام طبيب مقيم "اختصاص أمراض عظام" بعملية ولادة الطفل داخل حافلة الركاب في المدخل الخارجي للإسعاف.



وذكرت صفحات أن طبيب العظمية المقيم فارس جراد استطاع إتمام عملية الولادة وإغلاق حبل السرة بحرفية، رغم أن هذا الأمر قد يصعب على طبيب من خارج اختصاص التوليد لحساسية الأمر على حياة الطفل.



وبعد إتمام ولادة المرأة بنجاح تمّ نقل الأم مع طفلها حديث الولادة إلى القسم المختص بالتوليد في المستشفى بمساعدة الممرضين والأطباء، ولم تسبب هذه العملية بحسب رواد مواقع التواصل أية مضاعفات على الطفل أو الأم، واصفين حالتهما بالمستقرة.