حالة الطقس 30/4/2021

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو حاراً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وفرصة ضعيفة لهطل زخات ربيعية من المطر فوق منطقة الجزيرة مساء وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.



بالنسبة ليوم غد السبت تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً مع فرصة ضعيفة لهطل زخات ربيعية من المطر على منطقة الجزيرة وسديميا في المناطق الشرقية والبادية.



وتكون الرياح غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر، مع هبات نشطة تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.