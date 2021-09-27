حالة الطقس 27/9/2021

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يستمر الجو صحواً بشكل عام ويكون مائلاً للبرودة ليلاً محذرة من تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية والمنطقة الوسطى والقلمون وغوطة دمشق خلال ساعات الصباح الباكر.



وتكون الرياح غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر والمساء والبحر خفيف ارتفاع الموج.



بالنسبة ليوم غد الثلاثاء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة في المناطق الغربية لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل بينما تستمر حول معدلاتها في باقي المناطق ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً مع فرصة لهطل أمطار خفيفة على المنطقة الساحلية.