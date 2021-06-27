حالة الطقس 27/6/2021

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حاراً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



أما غداً فيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية ويكون الجو حاراً وصحواً بشكل عام شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.