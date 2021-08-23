حالة الطقس 23/8/2021

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة بينما يستمر الجو سديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وتوالي درجات الحرارة انخفاضها غداً لتقترب من معدلاتها في أغلب المناطق والجو صيفي عادي وصحو بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة.