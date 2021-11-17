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حالة الطقس 17/11/2021

أفادت الأرصاد الجوية السورية، بأن درجات الحرارة في سوريا ستبقى حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ووفقاً لصفحة الأرصاد الجوية على موقع “فيسبوك”، فإن الطقس اليوم الأربعاء، سيكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وبارداً نسبياً ليلاً في معظم المناطق وتكون الرياح متقلبة إلى شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحول طقس غداً الخميس، ذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستبقى حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويكون الطقس بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطول زخات من المطر فوق المرتفعات الغربية.

وكانت صفحة “هوى الشام” المتخصصة في الأحوال الجوية، توقعت أن تكون الأجواء مستقرة حتى نهاية الأسبوع، ودرجات الحرارة تكون حول لـ أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة.
وتشير التوقعات الأخيرة إلى أن سوريا على موعد مع منخفض جوي اعتباراً من يوم السبت 20 تشرين الثاني الجاري، وحتى نهاية الشهر.