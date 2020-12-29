حالة الطقس ٢٩/١٢/٢٠٢٠

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يستمر الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، وأن يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلاتها بحوالي /1-3/ درجات مئوية.



ليلاً يبقى الجو بارداً جداً ويحذر من حدوث الصقيع في معظم المناطق الداخلية والمرتفعات الجبلية، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط احياناً على المناطق الغربية.



بالنسبة ليوم غد الأربعاء توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي /1-4/ درجات مئوية. ويستمر الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام.



والرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط احياناً على المناطق الغربية، البحر خفيف ارتفاع الموج الى متوسط ارتفاع الموج في عرض البحر.



ويبقى الجو ليلاً بارداً جداً، ويحذر من حدوث الصقيع في معظم المناطق الداخلية والمرتفعات الجبلية.