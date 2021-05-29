جريمة مروعة في مصر

كشفت أجهزة الأمن المصرية تفاصيل الجريمة المروّعة التي وقعت في ساحل دجوي، بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، والتي أسفرت عن وفاة أب وأطفاله.



وتبين من التحريات والتحقيقات وتقارير الطب الشرعي والمعاينة التي أجرتها النيابة العامة، أن الأب هو مرتكب الجريمة، حيث قتل طفليه وانتحر، بسبب مروره بأزمة نفسية، وتفاقم الخلافات بينه وبين زوجته، وتعاطيه الأقراص المخدرة.



وبيّنت التحريات، أن الأب أخذ أبناءه لمنزل أسرته، وقتلهم خنقاً مستخدماً شريطاً بلاستيكياً، ثم شنق نفسه، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.