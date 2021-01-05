ثُلث الجنود الإسرائيليين المتوفّين في 2020.. انتحروا

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن حوالي ثُلث الجنود الإسرائيليين الذين تُوفّوا في عام 2020 انتحروا، مشيرة إلى أن هذا بحسب معطيات شعبة القوى البشرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.



ووفق المعطيات، فإن من بين 28 جندياً في الخدمة الإلزامية والدائمة والاحتياطية، تُوفّوا خلال خدمتهم في 2020، 9 من بينهم وضعوا حدّاً لحياتهم، واثنين منهما طلبا قبل الانتحار المساعدة من جهة عسكرية.



هذا وارتفع عدد الجنود القتلى واحداً مقارنةً بعام 2019، 13 جندياً قُتلوا في 2020 في حوادث تدريب أو حوادث طرق أو حوادث عمل، و5 ماتوا من جراء أمراض ومشاكل صحية، وجندي واحد، عميت بن يغئال، قُتل في نشاطٍ شمال الضفة الغربية.



كما أُصيب أو جُرح بصورة بالغة 40 جندياً في 2020 في حوادث أو هجمات أو نتيجة أمراض.