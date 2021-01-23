تناولها باستمرار.. أفضل 6 أطعمة للحفاظ على صحة عينيك

تعتبر العين العضو الأكثر قيمة بأجسامنا، لذا يجب العناية فإذا أهملت صحة عينيك، فسيؤثر ذلك بشدة على جودة حياتك أيضًا،فيمكن أن تساعد الرؤية الجيدة في أداء أي مهمة ، مثل القراءة ، والمشي ، والعمل ، وما إلى ذلك. وهذا هو السبب في أن فحص العين المنتظم وتناول الطعام الصحي هو العامل الرئيسي لصحة العين.



تحتاج عيناك إلى أنواع مختلفة من المغذيات الدقيقة يوميًا ، مثل الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادن، لذا إليك بعض الأطعمة التي تمنحك كل ها للحفاظ على صحة عينيك، وفق موقع “هيلثي”.



– الأسماك



يعتبر السلمون والتونة على وجه الخصوص مصادر ممتازة لأحماض أوميغا 3 الدهنية المفيدة لصحة العين. أحماض أوميغا 3 الدهنية هي دهون صحية تساهم في النمو البصري وصحة الشبكية. خلصت دراسة ذات صلة إلى أن الأشخاص الذين لديهم ما يكفي من الأسماك في نظامهم الغذائي كان لديهم أقل خطر للإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر. يساعد زيت السمك الموجود في الأسماك على منع جفاف العين. يوصي الخبراء بتناول حصتين إلى ثلاث وجبات في الأسبوع يمكن أن توفر لك نتائج أفضل.



– البيض



البيض غذاء رائع وله العديد من الفوائد الصحية. إنها مصدر ممتاز للوتين والزياكسانثين والزنك وفيتامين أ وفيتامين هـ. فيتامين أ هو أحد وقاية القرنية. هناك نوعان من مضادات الأكسدة الموجودة في صفار البيض – اللوتين وزياكسانثين يقللان من فرصة الإصابة بأمراض العين مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي.



– اللحم البقري



لحم البقر الطري غني بالزنك الذي يساعد الجسم على امتصاص فيتامين أ بسهولة. إنه مفيد لصحة العين ويلعب أيضًا دورًا أساسيًا في تقليل مخاطر التنكس البقعي المتقدم (أحد أمراض العين).



– الخضروات الورقية



من المعروف أن الخضار الورقية مفيدة في كل جانب. فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والحديد ومضادات الأكسدة. الخضار الداكنة مثل السبانخ واللفت غنية بمضادات الأكسدة مثل زياكسانثين واللوتين. يساعد اللوتين على حماية العينين عن طريق ترشيح الضوء الأزرق (الأضواء من الهاتف المحمول أو أجهزة الكمبيوتر). تلعب مضادات الأكسدة هذه أيضًا دورًا في الحفاظ على تدفق الدم الصحي إلى العينين.



– الفلفل الحلو



الفلفل الحلو غني بفيتامين أ ، ومن المعروف أن فيتامين ج يقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والتنكس البقعي المرتبط بالعمر. يمكن أن يوفر لك كوب من الفلفل الحلو المقطع كميات وفيرة من الفيتامينات والمعادن.





-البرتقال



البرتقال غني بفيتامين ج – ومضادات الأكسدة تساعد في مواجهة مخاطر مشاكل العين المرتبطة بالعمر مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي. يساعد البرتقال على توفير بنية للقرنية. يمكنك شرب كوب من عصير البرتقال يوميا للحصول على فوائده.



– اللوز



مليء بفيتامين E والأحماض الدهنية التي تساعد على منع إعتام عدسة العين والضمور البقعي. اللوز يعمل كضمان لصحة عينيك.



– منتجات الألبان



تعتبر منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي مفيدة لصحة العين لأنها غنية بفيتامين أ والزنك. أنها تساعد على حماية القرنية وشبكية العين من الالتهابات الخارجية. تمنع منتجات الألبان العمى الليلي وإعتام عدسة العي.