تموين دمشق: سيكون هناك متابعة ورصد يومي للأسواق مع اقتراب رمضان

أشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق عدي الشلبي إلى أن الحملات الرقابية كثيرة ومستمرة وتشمل كل الأسواق وهناك ضبوط تنظم بحق كل من تسوّل له نفسه البيع بسعر زائد أو عدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح والهدف طبعا هو تحسين الوضع المعيشي للمواطنين , وجولاتنا تستهدف أسواق الجملة وجملة الجملة ,إضافة إلى تجار المفرق والتزامهم بالنشرة السعرية الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية ، لافتاً إلى أن كل تاجر هو مستهلك ولابد من التكافل والتعاون من أجل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، منوها بأنه خلال شهر رمضان ستكون هناك أسواق خير وتبيع بأسعار مخفضة وستكون هناك متابعة ورصد يومي وسحب عينات, وخلال الأيام العشرة التي تسبق قدوم شهر رمضان سنكون متواجدين في الأسواق ونطلب من المواطن الشكوى في حال وجود مخالفات في أي محل وهناك ضبوط يومية تنظم بحق المخالفين وتحال إلى القضاء المختص.





تشرين