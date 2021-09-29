تمديد قبول طلبات الاشتراك بالامتحان الوطني لتعديل الشهادات غير السورية

أعلنت وزارة التعليم العالي عن تمديد قبول طلبات الاشتراك بالامتحان الوطني في دورته الامتحانية الثانية لعام 2021 لتعديل الشهادات غير السورية



وبينت الوزارة أن قبول الطلبات يبدأ من يوم الأحد الواقع في 3/10/2021 ولغاية يوم الثلاثاء الواقع في 5/10/2021.



وأوضحت الوزارة أن الامتحان يشمل الاختصاصات التالية :الإجازة في الطب البشري والصيدلة ،الإجازة في الهندسة المعلوماتية والعلوم الطبية المساعدة والعلوم الصحية من حملة شهادات الإجازة في (العلوم الصحية، قبالة، التقانات الحيوية، تخصص السمع والنطق، طب بيطري) ،بالإضافة إلى مساعد المجاز في العلوم الطبية والصحية والبيطرية



وأكدت الوزارة أن على الطلاب المتقدمين مراجعة مركز القياس والتقويم لأخذ البصمة الامتحانية والصورة الشخصية، وللاطلاع على المحاور الامتحانية ومكان