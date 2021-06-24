تقرير لــ«حذف خرائط غوغل من آيفون»

دعا خبراء الأمن السيبراني مستخدمي هواتف "آبل" إلى حذف "خرائط غوغل" فوراً، بعد تقرير سلط الضوء على مقدار البيانات الشخصية التي يجمعها التطبيق.



في مقالة حديثة لـ"فوربس" بعنوان: "لماذا تحتاج فجأة إلى حذف "خرائط غوغل" على جهاز "آيفون" الخاص بك؟؟ بمقارنة تسميات الخصوصية لـ"خرائط آبل" و"خرائط غوغل".



بينت كيفية قيام "خرائط غوغل" بجمع الكثير من البيانات وحتى أنه يمكن ربط البيانات بهويتك الشخصية، ومن ناحية أخرى تجمع "خرائط آبل" بيانات أقل ولا تربطها بهوية المستخدم.



وتعتمد "غوغل" على الإعلانات المستندة إلى البيانات التي تخزنها، ويمكنها استخدام نوع المعلومات التي تجمعها لتظهر لك الإعلانات التي من المحتمل أن تكون مهتماً بها.حيث يمكن أن تغطي "آبل" تكلفة خرائطها بأموال من مبيعات الأجهزة بينما تحتاج "غوغل" إلى الإعلانات لمساعدتها في تشغيل خرائطها.



وقالت شركة "غوغل" لـ"فوربس": «خرائط غوغل مصممة لحماية معلوماتك. نحن نقدم عناصر تحكم لإدارة إعداداتك بسهولة واستخدام التقنيات الرائدة في الصناعة مثل الخصوصية التفاضلية للحفاظ على أمان بياناتك».



وأضافت: «نواصل جعل خرائط غوغل هي الطريقة الأفضل والأكثر دقة للتنقل، وتوفير معلومات غنية عن الأنشطة التجارية المحلية وأفضل بحث وتنقل في فئتها وميزات مفيدة مثل انتشار "كوفيد" ومعلومات الانشغال المباشر».



وتحتوي "خرائط غوغل" على خيار وضع "التصفح المتخفي" إذا كنت تريد منع "غوغل" من جمع البيانات المذكورة. ولكن ذلك يحد من بعض وظائف التطبيق.