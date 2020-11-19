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تفاصيل جديدة حول قرار التسريح من خدمة العلم في سوريا

بعد إصدار الأمرين الإدارايين من القيادة العامة للجيش العربي السوري بإنهاء الاحتفاظ في خدمة العلم، كشف رئيس فرع الاحتياط والتعبئة بإدارة القوى البشرية بأن سيتم تسريح كل صف الضباط والأفراد من مواليد 1982 ممن أتموا سنتين من الخدمة الاحتياطية الفعلية وبشكل تلقائي.

وقال رئيس فرع الاحتياط والتعبئة: «حالياً بسبب الظروف لا يمكن تحديد عدد سنوات الخدمة وهذا متعلق بالظروف الميدانية»، مضيفاً أنه «كلما زاد عدد الملتحقين بالخدمة فالقيادة تدرس تسريح قسم ممن هم على رأس عملهم».

وأضاف أن «حساب الخدمة الفعلية يبدأ من تاريخ الالتحاق بالاحتفاظ أو الاحتياط حتى 1 كانون الثاني  2021».

وفي وقتٍ سابق من اليوم أصدرت القيادة العامة للجيش السوري، أمرين إداريين بإنهاء الاحتفاظ في خدمة العلم، والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، اعتباراً من 1-2-2021.