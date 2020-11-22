تعيينات جديدة في وزارة الزراعة

أصدر وزير الزراعة عدة تعديلات إدارية على بعض مديريات الوزارة حيث تم تكليف:



- فراس عبدو الغماز مديراً لمديرية الأراضي والمياه في الوزارة.



- المهندس أحمد دياب حيدر مديراً لمديرية الإنتاج النباتي.



- الدكتور زيد أبو عساف مديراً للإرشاد الزراعي.



- الدكتور إياد محمد محمد مديراً لمديرية وقاية النبات.



- المهندس رافع عبد الله أبو العيش بتسيير أمور مدير مديرية الزراعة في دير الزور.



كما أصدر وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا قرارين أنهى بموجب الأول تكليف المهندس محمود الحيو من مهامه مديراً لزراعة دير الزور، كما أنهى تكليف المهندس عمر دودكي من مهامه كمدير لمديرية الأراضي والمياه في الوزارة.