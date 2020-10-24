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تشديد العقوبات على المتلاعبين بالمشتقات النفطية

طالب وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك طلال البرازي كل مديريات التجارة الداخلية في المحافظات بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق و المحال التجارية و اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يقوم باستغلال وتعديل أسعار المشتقات النفطية للبيع بأسعار زائدة وتجاوز هوامش الربح المحدة لكل سلعة أو التلاعب بالفواتير والأسعار وبيع مواد مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية أو احتكار أي سلعة، وشدد على ضرورة التنسيق والتعاون مع المكاتب التنفيذية و فروع المرور في المحافظات لتحديد و مراقبة أجور النقل والتقيد بالتعليمات الناظمة و اتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين ومعالجة الشكاوي التي ترد من المواطنين مباشرة للمحافظات ورفع تقارير يومية عن واقع الأسواق وأسعار السلع والمواد فيها والمخالفات والضبوط التموينية التي نظمت وإعلام الوزارة بها بصورة يومية ومباشرة.

 


تشرين