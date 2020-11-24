ترامب يوافق على نقل السلطة إلى بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، توجيه فريقه وإدارة الخدمات العامة الأمريكية، ببداية إجراءات العملية الانتقالية للرئيس المنتخب جو بايدن.



وكتب ترامب على تويتر أنه قام بتوجيه فريقه إلى جانب مسؤولي إدارة الخدمات العامة الأمريكية بإتخاذ البرتوكولات اللازمة، مشيراً إلى أنّ قراره "يأتي من أجل مصلحة البلاد".



من جانبها، أعلنت إدارة بايدن ونائبته كمالا هاريس بداية المرحلة الانتقالية لنقل السلطة إليهم من إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.



ولذلك، قالت إدارة بايدن وهاريس، إن بداية عملية تسليم السلطة سيتم عبر اللقاء الذي سيجمعهم بقادة الوكالات الفيدرالية، لمناقشة كيفية التعامل مع جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، وغيرها من القضايا الاقتصادية والأمنية المتعلقة بالبلاد.





جاء ذلك عقب ابلاغ إدارة الخدمات العامة الأمريكية اليوم الثلاثاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحصوله على الأموال اللازمة وفقاً للقانون، وذلك من أجل تسيير المرحلة الإنتقالية، لحين تولي منصبه رسمياً في 20 كانون الثاني المقبل.



وقبل ذلك أعلن مجلس ولاية ميشيغان فوز بايدن بأصوات الولاية التي تعتبر من الولايات المهمة في سباق الرئاسة الأمريكية، ليحصد بذلك 16 صوتاً إضافياً في المجمع الانتخابي.



ويعتبر هذا التصويت بمثابة الضربة القاضية لترامب، لأنه يغلق الطريق أمامه تقريباً لمحاولة قلب نتائج الانتخابات من خلال الطعون القانونية على نتائج التصويت، والتي تمّ رفضها في الولايات الرئيسية.