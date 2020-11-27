ترامب يقر بالهزيمة

أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أنه سيغادر البيت الأبيض إذا صوت المجمع الانتخابي لصالح الرئيس الديمقراطي المنتخب "جو بايدن".



وفي تصريح يعتبر الأقرب إلى إقراره بالهزيمة، قال الجمهوري ترامب إنه إذا صدق المجمع الانتخابي على أن بايدن هو الفائز في الانتخابات فسوف يغادر البيت الأبيض.



ومن المقرر تنصيب بايدن في 20 كانون الثاني بعد اجتماع للمجمع الانتخابي في 14 كانون الأول للتصويت على الرئيس.



وأدلى ترامب بهذه التصريحات في البيت الأبيض بعد أن تحدث إلى القوات الأمريكية خلال خطاب عيد الشكر التقليدي لأفراد الجيش الأمريكي.



وكان بايدن قد فاز بانتخابات الرئاسة التي أجريت في الثالث من تشرين الثاني بأغلبية 306 أصوات من أصوات المجمع الانتخابي أي أكثر بكثير من الأصوات المطلوبة للفوز وعددها 270 في حين حصل ترامب على 232 صوتاً.