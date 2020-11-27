إخلاء رابع نقطة مراقبة تركية شرقي سراقب
ريف حلب.. الاحتلال التركي يسمح للفلاحين بقطاف أشجار الزيتون بشروط وإلا قطعها
مسلحو الاحتلال التركي يحرقون عدداً من المنازل في ريف الحسكة
إيطاليا تدعم العملية السياسية في سوريا
الجعفري: الشعب السوري وحده صاحب الحق الحصري في صنع مستقبله
بيان مشترك للهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية بخصوص مؤتمر اللاجئين
خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.. عودة أكثر من 200 لاجئ من لبنان إلى سورية
بعد إدلب.. تركيا تتحضر لإخلاء قاعدة في ريف حلب الغربي
عدوان إسرائيلي على ريف دمشق هو الثاني خلال أسبوع
الانسحاب الأميركي من سورية.. ما الذي تخطط له واشنطن؟
عدوان إسرائيلي على ريف دمشق و القنيطرة
إصابة مدنيين إثر انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي
ميليشيا “قسد” تشن حملة مداهمات وتختطف عدداً من المدنيين في ريف الحسكة
مقتل العديد من مسلحي الاحتلال التركي وميليشيا “قسد” في ريف الرقة
تلامذة المعلّم يقودون الخارجية السورية

ترامب يقر بالهزيمة

أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أنه سيغادر البيت الأبيض إذا صوت المجمع الانتخابي لصالح الرئيس الديمقراطي المنتخب "جو بايدن".

وفي تصريح يعتبر الأقرب إلى إقراره بالهزيمة، قال الجمهوري ترامب إنه إذا صدق المجمع الانتخابي على أن بايدن هو الفائز في الانتخابات فسوف يغادر البيت الأبيض.

ومن المقرر تنصيب بايدن في 20 كانون الثاني بعد اجتماع للمجمع الانتخابي في 14 كانون الأول للتصويت على الرئيس.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات في البيت الأبيض بعد أن تحدث إلى القوات الأمريكية خلال خطاب عيد الشكر التقليدي لأفراد الجيش الأمريكي.

وكان بايدن قد فاز بانتخابات الرئاسة التي أجريت في الثالث من تشرين الثاني بأغلبية 306 أصوات من أصوات المجمع الانتخابي أي أكثر بكثير من الأصوات المطلوبة للفوز وعددها 270 في حين حصل ترامب على 232 صوتاً.