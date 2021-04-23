هل تحررنا فعلياً؟ وهل يحق لنا الاحتفالُ بجلاء المستعمرين؟
رصاصة قناص” تودي بحياة أحد أعضاء “وفد التهدئة” في القامشلي
مجهولون يهاجمون القوات الأمريكية شرق ديرالزور
مواصفات صاروخ “SA-5” السوري الذي استهدف منطقة “ديمونا”
العشائر العربية تسيطر على مراكز مسلحين موالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا
الخارجية: قبول البعض للمبررات الإسرائيلية والأمريكية تجعل منهم شريكاً أساسياً في الجرائم
وقف إطلاق النار بين ’الدفاع الوطني السوري’ و’الأسايش’ بمدينة القامشلي
جيش العدو الاسرائيلي يفتح تحقيقا حول مدى نجاح عملية اعتراض الصاروخ السوري
وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في منطقة الضمير بريف دمشق
تجميد عضوية سورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
الرئيس الأسد يصدر قانوناً يساهم في تخفيف مشكلة نقل الركاب، وخلقِ فرص عملٍ جديدة.
اشتباكات عنيفة بين الدفاع الوطني ومسلحي "قسد"
مجلس الشعب يحدد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
مصدر عسكري : تم تأمين محور طريق تدمر – دير الزور وحمص – الرقة
الرئيس الأسد يتلقى برقيتي تهنئة من الرئيس الإيراني والملك الماليزي بعيد الجلاء

تحقيقات تكشف مفاجأة بشأن فشل إسرائيل في إسقاط الصاروخ السوري

كشف تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أسباب عدم إسقاط الصاروخ السوري الذي وقع بالقرب من مفاعل ديمونا النووي، أمس الخميس.

وأفادت القناة العبرية الـ”12″، صباح اليوم الجمعة، بأنه تبين من نتائج التحقيق الأولية التي أجراها الجيش الإسرائيلي، أن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية لم تتوفر لديها المضادات اللازمة لإسقاط هذا النوع من الصواريخ، فاضطرت إلى استخدام مضادات أخرى غير ملائمة لهذا النوع من الصواريخ السورية.

 وذكرت القناة أن الحديث لا يتعلق بخطأ عسكري فحسب، إنما عن محاولة لإسقاط صاروخ سوري تائه بمساعدة وسيلة غير ملائمة لذلك، أي استخدام وسيلة دفاعية غير ملائمة، في ظل عدم وجود خيار آخر.

 

 


سبوتنيك