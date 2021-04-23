تحقيقات تكشف مفاجأة بشأن فشل إسرائيل في إسقاط الصاروخ السوري

كشف تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أسباب عدم إسقاط الصاروخ السوري الذي وقع بالقرب من مفاعل ديمونا النووي، أمس الخميس.



وأفادت القناة العبرية الـ”12″، صباح اليوم الجمعة، بأنه تبين من نتائج التحقيق الأولية التي أجراها الجيش الإسرائيلي، أن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية لم تتوفر لديها المضادات اللازمة لإسقاط هذا النوع من الصواريخ، فاضطرت إلى استخدام مضادات أخرى غير ملائمة لهذا النوع من الصواريخ السورية.



وذكرت القناة أن الحديث لا يتعلق بخطأ عسكري فحسب، إنما عن محاولة لإسقاط صاروخ سوري تائه بمساعدة وسيلة غير ملائمة لذلك، أي استخدام وسيلة دفاعية غير ملائمة، في ظل عدم وجود خيار آخر.



سبوتنيك