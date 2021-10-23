ميليشيا (قسد) تختطف عشرات الشبان في الحسكة ومحيطها
بلدة محجة وعدد من قرى منطقة اللجاة بدرعا ينضمون لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة
ماذا تفعل الفرقاطة الفرنسية “أكونيت” قبالة السواحل السورية؟
الكزبري: نعمل على كل ما يمكن لإنجاح الجولة
أوّل خرق في عمل «الدستورية»: التوافق لا يزال بعيداً
الدفاع الروسية: رصد 13 اعتداء إرهابياً من منطقة خفض التصعيد بإدلب
إصابة طفلين وامرأة بقصف للاحتلال التركي على قرية بريف حلب
الاحتلال التركي يُدخل تعزيزات إضافية لدعم الإرهابيين في إدلب وريفها
المقداد يتسلم أوراق اعتماد كالينزي مسؤولاً عن تنسيق مشاريع اليونيدو في سورية
بدء عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين في بلدة بصر الحرير بريف درعا
تنفيذ حكم الإعدام بحق 24 شخصا
تصريح لافت من السعودية حول الجولان السوري
«حلفاء سوريا» ينفّذون وعدهم: قاعدة التنف الأميركية تحت النار!
حرب مسيّرات في الشمال: تكتيك جديد لإنهاك «قسد»
قصف صاروخي على قاعدة التنف

بوريس جونسون استخدم غرفة الإحاطة في داونينغ ستريت لمشاهدة عرض خاص لفيلم جيمس بوند

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون استخدم غرفة الإحاطة الصحفية في داونينغ ستريت لمشاهدة عرض خاص لفيلم جيمس بوند الجديد.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن غرفة الإحاطة في داونينغ ستريت كلّفت 2.6 مليون جنيه إسترليني، وتسببت في تعرض الحكومة للانتقادات على قيمة تجهيزها لتقديم إحاطات صحفية على غرار مؤتمرات البيت الأبيض.

وأضافت الصحيفة أن الغرفة تستخدم لإجراء إحاطات إعلامية مرتين يوميا مع الصحفيين، لكنها لم تكن متاحة خلال اليومين الماضيين لأسباب غير معروفة.

وأشارت إلى أنه في البداية لم يؤكد المتحدث باسم جونسون أنه تم عرض فيلم "No Time to Die" هناك الليلة الماضية لرئيس الوزراء وموظفيه، كما ذكرت صحيفة The Times، أنه أكد عدم اطلاعه على طبيعة الحدث الذي وقع.

وفي وقت لاحق قال المتحدث الرسمي باسم داونينغ ستريت إن "رئيس الوزراء التقى بالأمس مع استوديوهات "باينوود"، و"يونيفرسال بيكتشرز" و"إيون برودكشنز" ومعهد الفيلم البريطاني BFI لتهنئتهم على نجاح أحدث إصدار لجيمس بوند وذلك كشهادة على موهبة الصناعة الإبداعية البريطانية.