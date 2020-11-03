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بملايين الدولارات تعاقدت مصفاة "بانياس" مع شركة خاصة لإنجاز جزء من العمرة!

تعاقدت "شركة مصفاة بانياس" مع "شركة إيبلا" الخاصة لتأمين مستلزمات العمرة، بقيمة عقدية وصلت إلى نحو 4.5 مليون دولار مضافاً إليها 100 مليون ليرة سورية.

وكشف مدير المصفاة "بسام سلامة" أن «العقد لم يكن للصيانة بل لتوريد واستبدال وشائع وحوامل أفران التقطير عبر مناقصة تقدمت إليها عدة شركات وفازت بها "إيبلا"».

وبحسب إحدى الصحف المحلية، أنه بموجب العقد، كان يجب أن تتم الصيانة بدءاً من أيلول حتى 5 تشرين الأول، إلا أن الشركة الخاصة تأخرت حتى 15 الشهر الماضي.

وحول المدة الزمنية للعقد، قال "سلامة": «هي 180 يوماً للتصنيع وتوريد المواد، و15 يوماً لأعمال التحضير في الموقع قبل العمرة، و30 يوماً عمل ساخن بالعمرة».

على صعيد آخر، اعترض عدد من عمال "شركة مصفاة بانياس" على عدم استلامهم المكافأة المالية التي أُقر توزيعها لجميع كوادر المصفاة، وفي المقابل أكد آخرون أن هناك من حصل على مكافأة قليلة، لتعلق الشركة أن «العدد محدد».

وأكدت الشركة أن «التوزيع كان بحضور وزير النفط والثروة المعدنية "بسام طعمة"».

يشار إلى أن "مصفاة بانياس" توقفت في منتصف أيلول الماضي، من أجل إجراء عمرة شاملة لأقسامها ووحداتها الإنتاجية، وذلك بعد مرور 7 سنوات على آخر صيانة شاملة لها، ثم أقلعت بعض أقسامها جزئياً بنهاية الشهر المذكور، فيما أقلعت بشكل كامل بـ17 تشرين الأول الجاري.