برلين تستضيف جولة محادثات سلام ليبية جديدة

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن برلين ستستضيف جولة جديدة من محادثات السلام الليبية، في 23 حزيران الحالي.



على إثره، قالت الوزارة في بيان، إن المحادثات «من المقرر أن تحضرها الحكومة الانتقالية في ليبيا»، لافتةً إلى أنه «ستتم مناقشة الخطوات المقبلة، التي يحتاج إليها تحقيق استقرار مستدام في البلاد».



كما أشارت إلى أن المحادثات ستشدّد «على التحضير لانتخابات وطنية مقررة في 24 كانون الأول المقبل، وخروج الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا».



ومنذ أشهر، تشهد ليبيا انفراجاً سياسياً، إذ تسلّمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً مهامها، في 16 آذار، لقيادة البلاد نحو هذه الانتخابات.