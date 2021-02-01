بتوجيهات رئاسية وظائف لآلاف المسرحين من خدمة العلم

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة.. وظائف لآلاف المسرحين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية في أكبر مسابقة توظيفنجح أكثر من 10 آلاف عسكري مسرح في أكبر مسابقة مركزية للتعاقد مع ‏المسرحين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية، ليدخلوا وظائفهم خلال الفترة المقبلة ‏بمختلف الإختصاصات المهنية والعلمية وفي جميع المحافظات السورية من حملة ‏الشهادات الجامعية والمعاهد والبكالوريا.



وتأتي هذه الخطوة ضمن توجيهات ‏الرئيس الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، لدعم وتمكين المسرحين وتأمين ‏وظائف لهم بعد تسريحهم.‏



وصدرت نتائج المسابقة التي تقدم لها عشرة آلاف و 136 مُسَرح، نجح منهم ‏عشرة آلاف و76 مسَرح.‏



وسينخرط هؤلاء في وظائفهم التي اختاروها بأنفسهم وفق اختصاصاتهم العلمية ‏ومؤهلاتهم المهنية، وفق نظام مفاضلة للاختيار بين ثلاثة اختصاصات من ‏الوظائف.‏وكانت وزارة التنمية الإدارية قد اعتمدت للمسابقة نظام اختبار يقوم على قياس ‏القابلية الوظيفية ليحل محل النظام القائم على قياس المعلومة فقط.‏



ومن المفترض أن تصدر قريباً أيضاً نتائج اختبارات العسكريين المسرحين الذي ‏خاضوا مسابقتهم للإلتحاق بوظائف ضمن فئات العمل الثالثة والرابعة والخامسة ‏وستكون أعداد الناجحين من تلك الفئات أكثر من 18 ألف مسرح.‏