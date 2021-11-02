بايدن يغط في النوم خلال قمة غلاسكو للمناخ

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من ردود الأفعال الساخرة من مقطع الفيديو المنتشر للرئيس الأميركي جو بايدن وهو "نائم" أثناء إحدى فعاليات افتتاح “قمة غلاسكو".



ووصف عدد من مستخدمي "التواصل الاجتماعي" الرئيس الأميركي بـ "بايدن النائم"، نظراً لسقوطه في نعاس خلال أكثر من مناسبة سابقة.

وانطلقت فعاليات قمة المناخ للأمم المتحدة المعروفة باسم "كوب 26"، في مدينة غلاسكو الأسكتلندية، والمستمرة حتى 12 الشهر الجاري، من أجل ووضع العالم على المسار الصحيح للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة في متناول اليد، إلى جانب عديد من مشكلات المناخ الأخرى.